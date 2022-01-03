Шведка Андерссон — о 4-м месте в масс-старте: я очень расстроена итогами гонки
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Призёр олимпийских игр в эстафете, чемпионка мира, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала своё выступление в масс-старте классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Гонку выиграла россиянка Наталья Непряева, Андерссон заняла четвёртое место.
В общем зачёте «Тур де Ски» перед решающим восхождением в гору лидирует Непряева. Андерссон идёт второй с отставанием в 1 минуту и 12 секунд.
«Я очень расстроена итогами сегодняшней гонки. Это была не та концовка, которую я себе представляла. Думала, что смогу мощно отработать, но выбрала не ту лыжню, и мне преградили путь. Дерьмовая ситуация. Недовольна, что совершила там ошибку», — приводит слова Андерссон Expressen.
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