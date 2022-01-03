Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андерссон рассказала, как будет бороться с Непряевой за победу в «Тур де Ски»

Андерссон рассказала, как будет бороться с Непряевой за победу в «Тур де Ски»
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась ожиданиями от решающего заезда на многодневке «Тур де Ски».

В общем зачёте «Тур де Ски» перед решающим восхождением в гору лидирует россиянка Наталья Непряева, Андерссон идёт второй с отставанием в одну минуту и 12 секунд. Ранее Наталья выиграла классический масс-старт на 10 км, Андерссон стала четвёртой.

«Будет важно хорошо пройти в гору. Постараюсь сделать другой рисунок гонки по сравнению с тем, что было у меня в прошлом году. Теперь я лучше знаю, что там нужно делать. Буду стараться подниматься в гору с умом», — приводит слова Андерссон Expressen.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022