Андерссон рассказала, как будет бороться с Непряевой за победу в «Тур де Ски»

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась ожиданиями от решающего заезда на многодневке «Тур де Ски».
В общем зачёте «Тур де Ски» перед решающим восхождением в гору лидирует россиянка Наталья Непряева, Андерссон идёт второй с отставанием в одну минуту и 12 секунд. Ранее Наталья выиграла классический масс-старт на 10 км, Андерссон стала четвёртой.
«Будет важно хорошо пройти в гору. Постараюсь сделать другой рисунок гонки по сравнению с тем, что было у меня в прошлом году. Теперь я лучше знаю, что там нужно делать. Буду стараться подниматься в гору с умом», — приводит слова Андерссон Expressen.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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