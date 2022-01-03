Хейди Венг — о серебре в масс-старте: лучший день на «Тур де Ски» ещё впереди

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала своё выступление в масс-старте классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Гонку выиграла россиянка Наталья Непряева, Андерссон заняла второе место.

«Очень крутая гонка. Мне дали просто невероятно быстрые лыжи. Даже особых усилий не требовалось, они сами катились. Просто фантастика. Думаю, никогда такого хорошего скольжения не было. Вновь прекрасный день. Это как раз то, что мне нужно. Но лучший день ещё впереди. Завтра гонка, которую я жду больше всего, а сегодняшняя гонка — это бонус. Завтра буду работать с нижней части горы», — приводит слова Венг TV2.

В общем зачёте «Тур де Ски» перед решающим восхождением в гору лидирует Непряева, Венг идёт пятой.