Наталья Непряева рассказала о тактике на финальную гонку «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о настрое на финальную гонку «Тур де Ски» — масс-старт свободным стилем в Валь-ди-Фьемме. Она лидирует в общем зачёте многодневки.
«Какая тактика на масс-старт? Не знаю, всё будет зависеть от моего самочувствия, уже буду смотреть по ходу гонки. Скажем так, преимущество в этой гонке явно не у меня (смеётся). Нужно быть реалистами. Я буду стараться держаться лидеров и цепляться за спины впереди идущих, более функциональных спортсменов. Пока трудно загадывать, всё будет зависеть от моего самочувствия. Сегодня оно хорошее.
Горло? Уже как два дня всё хорошо, идеально. В Оберстдорфе оставила много эмоций, но ещё больше я их там получила. И мотивации тоже.
В сегодняшней гонке боялась, что накатят. С тренером обсуждали, что нужно дёргаться один раз и на все деньги. Для себя решила, что если получится удержаться за лидерами, то это будет последний подъём. Так и вышло», — сказал Непряева в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 3 января, Наталья выиграла масс-старт классическим стилем.
- 3 января 2022
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