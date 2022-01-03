Четырёхкратный чемпион Дарио Колонья снялся с «Тур де Ски»

Швейцарский лыжник Дарио Колонья приболел и снялся с текущей многодневки «Тур де Ски». Швейцарец четыре раза в карьере выигрывал эти соревнования.

«Для меня в этом сезоне большой целью остаются Олимпийские игры в Пекине. По ходу этого «Тура» у меня усилился кашель, что мешало правильному процессу восстановления после гонок. К тому же моя форма пока не идеальна. Я думаю, что смогу заполнить этот пробел лучше с помощью ранней регенерации и включения целевых тренировок, чем с двумя другими сложными соревнованиями на «Тур де Ски»», — приводит слова Колоньи Nordic Magazine.

35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Напомним, Колонья завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.