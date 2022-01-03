В мужском масс-старте на «Тур де Ски» случился массовый завал

В ходе масс-старта классическим стилем на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) случился массовый завал. Российские лыжники в него не попали.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.

3. Александр Большунов (Россия) +1.19.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.

5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.

7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.

9. Денис Спицов (Россия) +3.23.

10. Александр Терентьев (Россия) +3.27...

16. Илья Семиков (Россия) +4.02...

19. Алексей Червоткин (Россия) +4.15.

20. Артём Мальцев (Россия) +4.17...

23. Андрей Мельниченко (Россия) +4.33...

28. Глеб Ретивых (Россия) +4.58.

Многодневка «Тур де Ски» завершится завтра, 4 января.