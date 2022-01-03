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В мужском масс-старте на «Тур де Ски» случился массовый завал

В мужском масс-старте на «Тур де Ски» случился массовый завал
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В ходе масс-старта классическим стилем на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) случился массовый завал. Российские лыжники в него не попали.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.
3. Александр Большунов (Россия) +1.19.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.
5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.
7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.
8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.
9. Денис Спицов (Россия) +3.23.
10. Александр Терентьев (Россия) +3.27...
16. Илья Семиков (Россия) +4.02...
19. Алексей Червоткин (Россия) +4.15.
20. Артём Мальцев (Россия) +4.17...
23. Андрей Мельниченко (Россия) +4.33...
28. Глеб Ретивых (Россия) +4.58.

Многодневка «Тур де Ски» завершится завтра, 4 января.

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