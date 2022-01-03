Рыгалина — о выступлении в «Тур де Ски»: чем тяжелее, тем для меня получше

Российская лыжница Анастасия Рыгалина прокомментировала своё выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Рыгалина заняла 21-е место. Победителем гонки стала россиянка Наталья Непряева. Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски.



«Думаю, что самое тяжёлое впереди, но, наверное, чем тяжелее, тем для меня получше. Сегодня трасса рабочая, можно и нужно было терпеть, что у меня получается. Чем тяжелее, тем получше для меня.



Скольжение никакое здесь, ключевые подъёмы такие затяжные, крутые, можно сказать. Сегодня очень хорошо работали лыжи, спасибо сервису: и держали, и очень хорошо ехали», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».