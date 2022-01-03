У Большунова сломалась палка во время масс-старта на «Тур де Ски»

В эти минуты в Валь-ди-Фьемме проходит мужской масс-старт на многодневке «Тур де Ски». Во время гонки у российского лыжника Александра Большунова сломалась палка. Ему быстро подали новую, поэтому россиянин смог продолжить гонку, практически не потеряв время.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.

3. Александр Большунов (Россия) +1.19.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.

5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.

7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.

9. Денис Спицов (Россия) +3.23.

10. Александр Терентьев (Россия) +3.27…

16. Илья Семиков (Россия) +4.02…

19. Алексей Червоткин (Россия) +4.15.

20. Артём Мальцев (Россия) +4.17…

23. Андрей Мельниченко (Россия) +4.33…

28. Глеб Ретивых (Россия) +4.58.



Многодневка «Тур де Ски» завершится завтра, 4 января.