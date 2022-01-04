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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Сорина опустилась на 10-е место
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась женская часть многодневки «Тур де Ски». В зачёте дистанционных гонок произошли некоторые изменения.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 328.
4. Эбба Андерссон (США) — 328.
5. Наталья Непряева (Россия) – 285.
6. Катарина Хенниг (Германия) – 258.
7. Джессика Диггинс (США) – 243.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 243.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 235.
10. Татьяна Сорина (Россия) — 234...
19. Юлия Ступак (Россия) – 95…
24. Анастасия Рыгалина (Россия) — 69…
26. Вероника Степанова (Россия) – 65…
35. Лилия Васильева (Россия) — 49…
46. Мария Истомина (Россия) – 15.
47. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…
58. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.

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