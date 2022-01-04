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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия вышла на третье место
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Женская сборная Швеции по лыжным гонкам сохраняет лидерство в Кубке наций после многодневки «Тур де Ски». На втором месте по-прежнему идёт команда Норвегии. Российские лыжницы, благодаря успешному выступлению на «Тур де Ски» вышли на третье место, опередив сборную США, которая также пропустила вперёд команду Финляндии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 2623.
2. Норвегия — 2250.
3. Россия — 1785.
4. Финляндия — 1582.
5. США — 1510.
6. Германия — 1028.
7. Словения — 666.
8. Швейцария — 511.
9. Италия — 410.
10. Франция — 409.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Ле Рус (Франция) с 14 по 16 января. В программе коньковый спринт, индивидуальная гонка свободным ходом и пасьют классическим стилем.

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