Сергей Крянин оценил бронзу Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал выступление российского лыжника Алексея Червоткина. Он занял третье место, вторым стал финн Ийво Нисканен, победителем – норвежец Йоханнес Клебо.
«Была довольно интересная гонка. Спицов сегодня удивил, он хорошо провёл гонку. Денис хорош в классике, подобрал хорошую смазку для лыж и здорово отработал.
У Червоткина был небольшой провал в середине дистанции, смог выбраться и показать хороший результат, но Клебо сегодня был просто на высоте. Бронза для нас неплохой результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 3 января 2022
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