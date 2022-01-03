Сергей Крянин оценил бронзу Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал выступление российского лыжника Алексея Червоткина. Он занял третье место, вторым стал финн Ийво Нисканен, победителем – норвежец Йоханнес Клебо.



«Была довольно интересная гонка. Спицов сегодня удивил, он хорошо провёл гонку. Денис хорош в классике, подобрал хорошую смазку для лыж и здорово отработал.



У Червоткина был небольшой провал в середине дистанции, смог выбраться и показать хороший результат, но Клебо сегодня был просто на высоте. Бронза для нас неплохой результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.