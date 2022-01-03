Ретивых: Большунову завтра поможем, но будет очень тяжело

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в масс-старте классическим стилем в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски». Ретивых занял 39-е место.

«По гонке всё хорошо, единственное, видел завал в конце первого круга, сильный был. Ну и так несколько раз видел, как палки ломали. Суета была на первом круге, потому что много перестроений, особенно на спусках, люди не видят сзади и перестраиваются, из-за этого столкновения и происходят.

Завтра будет тяжело, конечно. Если бы я бегал хорошо спринты, то стартанул бы впереди, а так вот, уже второй раз с предпоследней позиции стартовал. Очень тяжело, сразу же на первом круге проигрываешь на 100 метров. Когда лидеры наверху подъёма, а ты только внизу, конечно, сказывается. Завтра тоже будет тяжело. Большунову, конечно, поможем, но нужно понимать, что нужно выбраться, тем более коньком, это будет очень тяжело. Посмотрим», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».