Крянин: пока Большунов не в той форме, чтобы догонять и обыгрывать Клебо

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказался о выступлении российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валль-ди-Фьемме (Италия). Большунов занял пятое место.



«Сломанная палка немного помешала Большунову, Нисканен оторвался. Появившийся отрыв надо было ещё отыграть, что Саша и сделал.



Единственное, в Италии очень коварная трасса. Если ты немножко не в форме или допустил лишнюю ошибку, где-то не ускорился, то потом тяжело выбраться. Основная причина — поломка палки. Саше нужно было многих обогнать, переложиться не хватило времени. Пока Большунов ещё не в той форме, где можно догонять и обыгрывать Клебо», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.