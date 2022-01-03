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В сборной России объяснили, что помешало Большунову в масс-старте «Тур де Ски»

В сборной России объяснили, что помешало Большунову в масс-старте «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Большунов занял пятое место.

«К сожалению, у Александра Большунова произошла обидная поломка палки. Не произойди этого — может, было бы лучше. Это не позволило ему забраться в призы.

Самая важная гонка ждёт нас завтра. Завтрашний масс-старт может внести серьёзные коррективы в итоговый результат, многое может поменяться», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша.

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