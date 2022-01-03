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В сборной России отреагировали на бронзу Алексея Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»

В сборной России отреагировали на бронзу Алексея Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении российского лыжника Алексея Червоткина в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Червоткин завоевал бронзу.

«Приятные ощущения. Бронза Алексея Червоткина — это хороший результат. Очень престижно занять призовое место в такой серьёзной компании.

Немного обидно, что Денис Спицов занял четвёртое место — это хороший для него результат, потому что он провёл удачную гонку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша.

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