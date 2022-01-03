В сборной России отреагировали на бронзу Алексея Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении российского лыжника Алексея Червоткина в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Червоткин завоевал бронзу.
«Приятные ощущения. Бронза Алексея Червоткина — это хороший результат. Очень престижно занять призовое место в такой серьёзной компании.
Немного обидно, что Денис Спицов занял четвёртое место — это хороший для него результат, потому что он провёл удачную гонку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша.
Комментарии
- 3 января 2022
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:32
-
17:16
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
16:56
-
16:25
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:20
Партнерский контент