Спицов: не особо понятны ощущения после масс-старта

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валль-ди-Фьемме (Италия). Спицов показал 4-й результат, 3-м стал Алексей Червоткин. Также на пьедестал поднялся финн Ийво Нисканен, а победителем — норвежец Йоханнес Клебо.



«Не особо понятные ощущения, вроде надо радоваться, что классикой я так высоко, с другой стороны, я бегаю теперь хуже коньком, это немного расстраивает. Хочу сказать слова поддержке семье. Моя любимая жена, не переживай. Еще и мама смотрит. Я стараюсь делать всё, то могу, да, сегодня я четвёртый, но не нужно расстраиваться, нужно радоваться, что я хотя бы в десятке. Саша (Большунов) ни о чем не просил, но я видел, что он ушёл в сторону. Я старался помогать Саше, пытался переложиться, но у меня на равнине, честно говоря, это не особо получалось, поэтому я поднаелся и Лёха меня объехал на финише. Но не так обидно проиграть классисту, там в разножке буквально (смеется). Конечно, нам не удалось занять весь подиум сегодня. Хотелось прибрать Нисканена и занять второе и третье место, но получилось, как получилось.



Сегодня перед стартом я очень сильно ругал ребят из сервиса, потому что мне очень не нравились лыжи: ни держание, ни скольжение. Ребята, спасибо вам, иногда стоит вас ругать, чтобы лыжи ехали классно. Я не знаю, что они сделали, но во время гонки у меня очень хорошо держали лыжи и с каждым кругом они ехали всё лучше и лучше. Честно говоря, у нас редко получается помогать Александру, он на голову сильнее нас, мы только терпим за ним. Но сегодня было видно, что у Сани не очень хорошо держали лыжи, когда он отходил в сторону, я старался максимально помочь, подтянуться, временами мы отыгрвали, но на равнине мне тяжело с Нисканеном бороться. Саня палку сломал на подъёме, из-за этого он просвет поймал и отыгрывать пришлось. На четвёртом круге бонусные секунды были, и, можно заметить, что каждый год из года в год после бонусной отсечки все идут на полную и терпят до финиша. Все это знали, там всё и решилось», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».