Норвежский комментатор: Нисканен впервые в сезоне выглядел как юниор
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Комментатор норвежского телеканала NRK Торгейр Бьорн высказался об итогах масс-старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.
«Впервые в этом сезоне Нисканен выглядел как юниор. Кто в мире остановит Клебо олимпийской зимой?» — сказал Бьорн.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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