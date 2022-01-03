Норвежский комментатор: Нисканен впервые в сезоне выглядел как юниор

Комментатор норвежского телеканала NRK Торгейр Бьорн высказался об итогах масс-старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.

«Впервые в этом сезоне Нисканен выглядел как юниор. Кто в мире остановит Клебо олимпийской зимой?» — сказал Бьорн.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.