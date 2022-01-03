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Видеообзор мужского масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Видеообзор мужского масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор масс-старта классическим стилем:

Видео можно посмотреть на ютуб-канале FIS Cross-Country.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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