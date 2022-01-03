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Йоханнес Клебо отреагировал на победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо отреагировал на победу в масс-старте на «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Норвежец выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачёте. Второе место занял финн Ийво Нисканен, а бронзу завоевал россиянин Алексей Червоткин.

«Потрясающая гонка. У нас были отличные лыжи. Думаю, я смог очень хорошо использовать вчерашний день отдыха. Все условия были отличными. Превосходный день», — сказал Клебо после гонки.

Ранее ту же гонку на 10 км у женщин выиграла лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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