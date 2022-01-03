Пярмякоски — о бронзе в масс-старте: наконец-то дождалась подиума. Ждала эту гонку
Поделиться
Финка Криста Пярмякоски прокомментировала своё выступление в масс-старте классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски». Она заняла третье место, гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.
«Очень рада, что вновь попала на подиум. Наконец-то дождалась. В Руке я была в хорошей форме, но потом заболела. Мне пришлось работать, чтобы вернуть нужные кондиции.
Знала, что подхожу к «Тур де Ски» в хорошем состоянии. До этого мне немного не повезло в Давосе. Трасса в Валь-ди-Фьемме хорошо мне подходит, и я ждала эту гонку. Рада, что попала в тройку.
Завтра будет очень тяжёлая гонка. Честно говоря, не знаю, на каком месте подхожу к ней. В любом случае пройду на максимуме», — сказала Пярмякоски в интервью FIS.
Комментарии
- 3 января 2022
-
20:00
-
19:52
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:32
-
17:16
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
16:56
-
16:25
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
Партнерский контент