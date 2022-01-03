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Пярмякоски — о бронзе в масс-старте: наконец-то дождалась подиума. Ждала эту гонку

Пярмякоски — о бронзе в масс-старте: наконец-то дождалась подиума. Ждала эту гонку
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Финка Криста Пярмякоски прокомментировала своё выступление в масс-старте классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски». Она заняла третье место, гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.

«Очень рада, что вновь попала на подиум. Наконец-то дождалась. В Руке я была в хорошей форме, но потом заболела. Мне пришлось работать, чтобы вернуть нужные кондиции.

Знала, что подхожу к «Тур де Ски» в хорошем состоянии. До этого мне немного не повезло в Давосе. Трасса в Валь-ди-Фьемме хорошо мне подходит, и я ждала эту гонку. Рада, что попала в тройку.

Завтра будет очень тяжёлая гонка. Честно говоря, не знаю, на каком месте подхожу к ней. В любом случае пройду на максимуме», — сказала Пярмякоски в интервью FIS.

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