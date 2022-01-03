Панжинский: сегодня шансы Большунова на победу в «Тур де Ски» значительно уменьшились

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте, российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал выступление соотечественника Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Большунов занял пятое место, а победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, лидирующий в общем зачёте.



«Не лучший день для Александра Большунова. Возможно, лыжи не позволили быть быстрее, помешала поломка палки или всё в совокупности. Когда Александр находится в хорошем физическом состоянии, ему не мешает даже поломка инвентаря.



После поломки палки Большунов был впереди Червоткина или постоянно где-то рядом. Александра не хватило на концовку гонки, поэтому он уступил и Червоткину, и Спицову, которые явно обладают худшими спринтерскими качествами, чем Большунов. Это говорит только о том, что сегодня Александр был не в лучшем состоянии.



Допускаю, что к завтрашнему дню Большунов восстановится и будет чувствовать себя намного увереннее свободным ходом. После сегодняшней гонки шансы на победу в многодневке значительно уменьшились», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.