Нисканен: сегодня Клебо был очень силён. Я слегка поработал на него

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он занял второе место, гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Не самая приятная гонка. Сегодня Клебо был очень силён. Возможно, я совершил небольшую тактическую ошибку, пытаясь поймать нужный момент, чтобы сделать рывок до финиша. Я слегка поработал на Йоханнеса. Дальше меня начали покидать силы, уже не получалось держать темп.

Второе место — это лучше, чем ничего, но было бы неплохо победить. Однако сегодня был лишь один достойный победы лыжник», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat со ссылкой на Viaplay.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.