Сможет ли Большунов отобрать у Клебо хоть одно золото на Олимпиаде-2022?

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился масс-старт на этапе многодневки «Тур де Ски». Лидер сборной России Александр Большунов показал пятый результат, гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.



Норвежский лыжник уверенно лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Он опережает Большунова на две минуты, россиянин занимает второе место. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Сможет ли Большунов отобрать у Клебо хоть одно золото на Олимпиаде-2022?

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.