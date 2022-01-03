Сможет ли Большунов отобрать у Клебо хоть одно золото на Олимпиаде-2022?
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Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился масс-старт на этапе многодневки «Тур де Ски». Лидер сборной России Александр Большунов показал пятый результат, гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
Норвежский лыжник уверенно лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Он опережает Большунова на две минуты, россиянин занимает второе место. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Сможет ли Большунов отобрать у Клебо хоть одно золото на Олимпиаде-2022?
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Комментарии
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