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Клебо оценил отрыв от Большунова перед финальной гонкой «Тур де Ски»

Клебо оценил отрыв от Большунова перед финальной гонкой «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Норвежец выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачёте.

«Чувствую, что постепенно прибавляю, улучшилась физическая форма. Будет здорово вернуться домой и перезарядить батарейки перед тем, что произойдёт на Олимпиаде.

Сегодняшняя гонка получилась для меня удивительной. Я подумал, что будет забавно попробовать сделать что-то другое, вместо того чтобы определять быстрейшего на последних 100 метрах.

Две минуты отрыва от Большунова? Если всё сойдётся, то две минуты быстро отыгрываются. Так что нужно хорошо подготовиться к завтрашней гонке», — цитирует Клебо NRK.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

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