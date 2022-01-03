Клебо оценил отрыв от Большунова перед финальной гонкой «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Норвежец выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачёте.



«Чувствую, что постепенно прибавляю, улучшилась физическая форма. Будет здорово вернуться домой и перезарядить батарейки перед тем, что произойдёт на Олимпиаде.



Сегодняшняя гонка получилась для меня удивительной. Я подумал, что будет забавно попробовать сделать что-то другое, вместо того чтобы определять быстрейшего на последних 100 метрах.



Две минуты отрыва от Большунова? Если всё сойдётся, то две минуты быстро отыгрываются. Так что нужно хорошо подготовиться к завтрашней гонке», — цитирует Клебо NRK.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.