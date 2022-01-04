«Тур де Ски», общий зачёт: Клебо выиграл, Большунов — второй

16-я лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужской гонкой с общего старта на 10 км свободным стилем – восхождением на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Перед гонкой норвежец Йоханнес Клебо практически гарантировал себе победу в общем зачёте «Тур де Ски», так как опережал шедшего вторым россиянина Александра Большунова на 2 минуты. Второй позиции Большунова также ничто не угрожало.
Денис Спицов вёл борьбу за третью позицию в общем зачёте, но, несмотря на второе место в заключительной гонке, в итоге стал четвёртым, уступив 7 секунд финну Ийво Нисканену.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
6. Иван Якимушкин (Россия) +4.28…
13. Алексей Червоткин (Россия) +6.06...
16. Артём Мальцев (Россия) +6.22…
17. Илья Семиков (Россия) +6.36…
23. Андрей Мельниченко (Россия) +7.42…
41. Глеб Ретивых (Россия) +11.52.
- 4 января 2022
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