Хейди Венг: мне удалось сохранить силы для финишного отрезка, прекрасная гонка

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала результат масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Венг заняла второе место, а россиянка Наталья Непряева выиграла масс-старт.



«У меня были потрясающие лыжи, таких хороших лыж никогда раньше не было. Мне показалось, что мы очень быстро шли в гору, а в даблполинге работали не так мощно. Рада, что группа не держала высокий темп всю гонку. Мне удалось сохранить силы для финишного отрезка. Прекрасная гонка.



Не знаю, получится ли побороться завтра за итоговый подиум. Постараюсь пройти финальную гонку настолько быстро, насколько это возможно. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, завтра наиболее подходящая для меня гонка на «Туре». Мне нравится идти в гору. Моя цель — пройти быстро всю гору. Надеюсь, завтра у меня будет всё в порядке с физической формой», — сказала Венг в интервью FIS.

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