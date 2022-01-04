Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Большунова

Победитель многодневки «Тур де Ски», норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира. Его преимущество над идущим вторым россиянином Александром Большуновым увеличилось на 85 очков.
В топ-10 общего зачёта также входят Иван Якимушкин, Денис Спицов и Алексей Червоткин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.
2. Александр Большунов (Россия) – 815.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 470.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 437.
7. Денис Спицов (Россия) — 397.
8. Ришар Жуве (Франция) – 343.
9. Алексей Червоткин (Россия) — 337.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 332…
12. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
13. Александр Терентьев (Россия) – 312…
15. Артём Мальцев (Россия) — 280…
25. Илья Семиков (Россия) — 210…
28. Глеб Ретивых (Россия) — 172…
41. Андрей Мельниченко (Россия) — 87…
67. Андрей Ларьков (Россия) — 31.
- 4 января 2022
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