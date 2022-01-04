Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Большунова

Победитель многодневки «Тур де Ски», норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира. Его преимущество над идущим вторым россиянином Александром Большуновым увеличилось на 85 очков.

В топ-10 общего зачёта также входят Иван Якимушкин, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.

2. Александр Большунов (Россия) – 815.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 470.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 437.

7. Денис Спицов (Россия) — 397.

8. Ришар Жуве (Франция) – 343.

9. Алексей Червоткин (Россия) — 337.

10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 332…

12. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

13. Александр Терентьев (Россия) – 312…

15. Артём Мальцев (Россия) — 280…

25. Илья Семиков (Россия) — 210…

28. Глеб Ретивых (Россия) — 172…

41. Андрей Мельниченко (Россия) — 87…

67. Андрей Ларьков (Россия) — 31.