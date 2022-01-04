Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Клебо приблизился к Большунову
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира. Победитель многодневки «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо сократил отставание на 5 очков. Третье место занимает россиянин Алексей Червоткин.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 373.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 333.
3. Алексей Червоткин (Россия) – 257.
4. Иван Якимушкин (Россия) — 248.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) – 234.
7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
8. Артём Мальцев (Россия) — 200.
9. Денис Спицов (Россия) — 198.
10. Сьюр Рёте (Норвегия) – 175…
16. Илья Семиков (Россия) — 144…
31. Андрей Мельниченко (Россия) — 55…
42. Александр Терентьев (Россия) — 32…
44. Андрей Ларьков (Россия) — 31.

Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски» Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022