Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Клебо приблизился к Большунову

Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира. Победитель многодневки «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо сократил отставание на 5 очков. Третье место занимает россиянин Алексей Червоткин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 373.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 333.
3. Алексей Червоткин (Россия) – 257.
4. Иван Якимушкин (Россия) — 248.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) – 234.
7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
8. Артём Мальцев (Россия) — 200.
9. Денис Спицов (Россия) — 198.
10. Сьюр Рёте (Норвегия) – 175…
16. Илья Семиков (Россия) — 144…
31. Андрей Мельниченко (Россия) — 55…
42. Александр Терентьев (Россия) — 32…
44. Андрей Ларьков (Россия) — 31.
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