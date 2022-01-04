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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России
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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам продолжает возглавлять Кубок наций. После многодневки «Тур де Ски» отставание идущей второй российской команды увеличилось на 55 очков. Третье место в Кубке наций занимает сборная Франции.

Ранее сборная Норвегии выиграла общий зачёт многодневки «Тур де Ски», опередив команду России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 3374.
2. Россия — 2697.
3. Франция — 1148.
4. Финляндия — 921.
5. Италия — 768.
6. Швеция — 717.
7. Швейцария — 642.
8. Германия — 640.
9. США — 420.
10. Чехия — 355.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Ле Рус (Франция) с 14 по 16 января. В программе коньковый спринт, индивидуальная гонка свободным ходом и пасьют классическим стилем.

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