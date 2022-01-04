Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам продолжает возглавлять Кубок наций. После многодневки «Тур де Ски» отставание идущей второй российской команды увеличилось на 55 очков. Третье место в Кубке наций занимает сборная Франции.

Ранее сборная Норвегии выиграла общий зачёт многодневки «Тур де Ски», опередив команду России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 3374.

2. Россия — 2697.

3. Франция — 1148.

4. Финляндия — 921.

5. Италия — 768.

6. Швеция — 717.

7. Швейцария — 642.

8. Германия — 640.

9. США — 420.

10. Чехия — 355.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Ле Рус (Франция) с 14 по 16 января. В программе коньковый спринт, индивидуальная гонка свободным ходом и пасьют классическим стилем.