Терентьев сообщил о снятии с «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Терентьев сообщил, что снялся с многодневки «Тур де Ски». По словам спортсмена, у него всё в порядке со здоровьем, но он принял соответствующее решение вместе с тренером.
«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку! Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем всё хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа», — написал Терентьев в своём «инстаграме».
Перед заключительным днём многодневки Терентьев занимал 21-е место в общем зачёте «Тур де Ски». Возглавляет список норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.
- 3 января 2022
-
20:53
-
20:39
-
20:26
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:32
-
17:16
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
16:56
-
16:25
-
16:15
-
16:11