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Терентьев сообщил о снятии с «Тур де Ски»

Терентьев сообщил о снятии с «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Терентьев сообщил, что снялся с многодневки «Тур де Ски». По словам спортсмена, у него всё в порядке со здоровьем, но он принял соответствующее решение вместе с тренером.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку! Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем всё хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа», — написал Терентьев в своём «инстаграме».

Перед заключительным днём многодневки Терентьев занимал 21-е место в общем зачёте «Тур де Ски». Возглавляет список норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

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