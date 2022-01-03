Терентьев сообщил о снятии с «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Терентьев сообщил, что снялся с многодневки «Тур де Ски». По словам спортсмена, у него всё в порядке со здоровьем, но он принял соответствующее решение вместе с тренером.



«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку! Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем всё хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа», — написал Терентьев в своём «инстаграме».



Перед заключительным днём многодневки Терентьев занимал 21-е место в общем зачёте «Тур де Ски». Возглавляет список норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.

2. Александр Большунов (Россия) +2.00.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.

5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.