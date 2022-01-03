Татьяна Сорина не сдержала слёз после масс-старта на «Тур де Ски»

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результат масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка стала 10-й, уступив победительнице, россиянке Наталье Непряевой, 53,1 секунды. Перед заключительным днём «Тур де Ски» Сорина занимает 10-е место. После финиша Сорина не смогла сдержать слёз.

«Настолько обидно? Я не знаю, в чём дело. Неожиданно, что столько много проиграла сегодня, потому что самочувствие было нормальное и условия здесь отличные. Просто не понимаю. В прошлом году эта гонка тоже была для меня кризисной, хотя вроде бы круг подходит: «классика» мне даётся легче, и подъёмы тут хорошие, круг тяжелый, и, казалось бы, всё должно сложиться. Но второй год подряд не получается.



Расстроилась больше из-за того, что отрыв в общем зачёте увеличился очень заметно. Ещё вчера могла бороться даже за победу, а сегодня у меня уже почти две минуты отставания, и это уже нереально. Бронза возможна, но те девушки, которые идут впереди меня, хороши в гору», — цитирует Сорину «Матч ТВ».