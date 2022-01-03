Большунов и Непряева планируют выступить на предолимпийских этапах Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах лыжников своей группы. По его словам, спортсмены намереваются выступить на предолимпийских этапах Кубка мира.
В группу Бородавко входят лидеры сборной Наталья Непряева и Александр Большунов. С 14 по 16 января этап Кубка мира будет проходить в Ле Рус (Франция), а с 22 по 23 января — в Планице (Словения). Олимпийские игры в Пекине (Китай) начнутся в начале февраля.
«5 января мы переезжаем прямо в Ле Рус. Будем жить там на высоте 1100 метров, тренироваться на трассах Кубка мира. Пока планируем участие в этих этапах всей группы, но будем уже смотреть по состоянию, разговаривать с ребятами, как всё-таки лучше подвестись к Олимпиаде. В зависимости от того, кто где будет стартовать, будем принимать решение», — цитирует Бородавко «РИА Новости».
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