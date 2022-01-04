Хальфварссон оценил идею финнов вернуть прежний формат концовки «Тур де Ски»

Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал предложение финских спортсменов вернуться к прежнему формату концовки многодневки «Тур де Ски». Сейчас многодневка завершается масс-стартом. Финская лыжница Криста Пярмякоски предложила вернуться к формату гонки преследования, соотечественник Ийво Нисканен поддержал её.



«Жаль, что сейчас «Тур де Ски» завершается не гонкой преследования, а масс-стартом. Но таковы реалии. Сейчас с этим ничего не поделаешь», — цитирует Хальфварссона Expressen.



Перед заключительной гонкой «Тур де Ски» общий зачёт возглавляет норвежец Йоханнес Клебо. На втором месте располагается россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замыкает Нисканен. Хальфварссон перед заключительной гонкой находится на 9-м месте.

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