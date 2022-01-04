Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо сделал групповое фото с болельщиками после гонки

Йоханнес Клебо сделал групповое фото с болельщиками после гонки
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сфотографировался с болельщиками после масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия), сообщает Fondo Italia.

Клебо на фото оказался на переднем плане, а позади него, в нескольких метрах, находились болельщики.

Норвежец стал победителем масс-старта. Эта победа помогла ему упрочить лидерство в общем зачёте многодневки. Теперь перед заключительным этапом он опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает финский лыжник Ийво Нисканен.

Напомним, Клебо выиграл индивидуальную гонку на этапах Кубка мира уже в 46-й раз в карьере. Он повторил рекорд соотечественника Бьорна Дэли.

Новость по теме
Клебо одержал 46-ю победу в карьере в личных гонках на Кубке мира и повторил рекорд Дэли
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022