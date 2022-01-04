Йоханнес Клебо сделал групповое фото с болельщиками после гонки
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Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сфотографировался с болельщиками после масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия), сообщает Fondo Italia.
Клебо на фото оказался на переднем плане, а позади него, в нескольких метрах, находились болельщики.
Норвежец стал победителем масс-старта. Эта победа помогла ему упрочить лидерство в общем зачёте многодневки. Теперь перед заключительным этапом он опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает финский лыжник Ийво Нисканен.
Напомним, Клебо выиграл индивидуальную гонку на этапах Кубка мира уже в 46-й раз в карьере. Он повторил рекорд соотечественника Бьорна Дэли.
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