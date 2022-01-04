Тренер сборной России назвал ошибку Татьяны Сориной в масс-старте на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об ошибке, которую допустила лыжница национальной команды Татьяна Сорина в масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски». Вчера, 3 января, Сорина заняла 10-е место в масс-старте.

«Сложно оценивать выступление, потому что основная ошибка была перед стартом, может, она волновалась или боялась, но попросила сервис усилить держание.

Как раз лишние слои мази негативно сказались на скольжении. Если смотреть по трансляции, то на спусках плохо ехали лыжи, естественно, когда так работают лыжи, то спортсмену кажется, что мышечно что-то не так. На подъёмах она отрывалась, выходила вперёд, а на равнине не могла удержать скорость. Но основная ошибка была перед стартом, не нужно было добавлять лишние слои мази, которые негативно сказались», — приводит слова Сорина ТАСС.

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