Тренер сборной России оценил шансы Татьяны Сориной стать третьей на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил шансы лыжницы национальной команды Татьяны Сориной занять третье место в общем зачёте «Тур де Ски». За один этап до окончания многодневки Сорина занимает седьмое место, её отставание от третьей строчки составляет 23 секунды.

«Конечно, за тройку можно бороться, но только эту задачу она себе усложнила. Если до гонки отрыв от Венг был большой, то сейчас проигрывает две секунды.

Наверное, Венг, как обычно, завтра очень сильно будет идти в гору, если Сориной удастся поддержать темп и на финише её обыграть, то за тройку сможет бороться. Это будет очень сложно сделать, но гора непредсказуема, тем более Таня уже имеет прошлогодний опыт. Если в горе она сможет пробежать быстрее, чем в прошлом году, и навязать борьбу Венг, то сможет побороться за тройку», — приводит слова Сорина ТАСС.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.