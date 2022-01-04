Петтер Нортуг одним эмодзи отреагировал на пост Йоханнеса Клебо о «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом трёхкратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо, комментируя свою победу в масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», написал: «Вау, какой потрясающий день. 2022-й продолжает доставлять».
Нортуг оставил в комментариях эмодзи с изображением ракеты.
Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо
Перед заключительным этапом «Тур де Ски», который состоится сегодня, 4 января, Йоханнес Клебо опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает представитель Финляндии Ийво Нисканен.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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