Петтер Нортуг одним эмодзи отреагировал на пост Йоханнеса Клебо о «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом трёхкратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо, комментируя свою победу в масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», написал: «Вау, какой потрясающий день. 2022-й продолжает доставлять».

Нортуг оставил в комментариях эмодзи с изображением ракеты.

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Перед заключительным этапом «Тур де Ски», который состоится сегодня, 4 января, Йоханнес Клебо опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает представитель Финляндии Ийво Нисканен.

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