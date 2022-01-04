Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг одним эмодзи отреагировал на пост Йоханнеса Клебо о «Тур де Ски»

Петтер Нортуг одним эмодзи отреагировал на пост Йоханнеса Клебо о «Тур де Ски»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оставил комментарий под постом трёхкратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо в «Инстаграме». Ранее Клебо, комментируя свою победу в масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», написал: «Вау, какой потрясающий день. 2022-й продолжает доставлять».

Нортуг оставил в комментариях эмодзи с изображением ракеты.

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Перед заключительным этапом «Тур де Ски», который состоится сегодня, 4 января, Йоханнес Клебо опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022