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Хагстрём готова помочь Андерссон в борьбе с Непряевой за победу на «Тур де Ски»

Хагстрём готова помочь Андерссон в борьбе с Непряевой за победу на «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём изъявила готовность помочь соотечественнице Эббе Андерссон, которая сражается с россиянкой Натальей Непряевой за победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает шведское издание SVT, ссылаясь на слова спортсменки.

«Мы должны составить план. Будет забавно», — сказала Хагстрём.

Перед финальной гонкой «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 4 января, отрыв Непряевой от Андерссон составляет 1 минуту 12 секунд. Замыкает тройку сильнейших представительница Финляндии Кертту Нисканен (1 минута 19 секунд). Хагстрём, отстающая от россиянки на девять минут, располагается на 46-й строчке.

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