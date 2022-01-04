Хагстрём готова помочь Андерссон в борьбе с Непряевой за победу на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём изъявила готовность помочь соотечественнице Эббе Андерссон, которая сражается с россиянкой Натальей Непряевой за победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает шведское издание SVT, ссылаясь на слова спортсменки.

«Мы должны составить план. Будет забавно», — сказала Хагстрём.

Перед финальной гонкой «Тур де Ски», которая состоится сегодня, 4 января, отрыв Непряевой от Андерссон составляет 1 минуту 12 секунд. Замыкает тройку сильнейших представительница Финляндии Кертту Нисканен (1 минута 19 секунд). Хагстрём, отстающая от россиянки на девять минут, располагается на 46-й строчке.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.