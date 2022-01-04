Нортуг назвал единственную угрозу, которая может помешать Непряевой выиграть «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг рассказал, из-за чего, по его мнению, россиянка Наталья Непряева может лишиться победы на «Тур де Ски». Перед финальной гонкой (подъём на гору) отрыв Непряевой от Эббы Андерссон (Швеция) составляет 1 минуту 12 секунд.

«Победит Непряева. Она прибавила в этом сезоне. Я буду очень удивлён, если она не справится. Единственная угроза для Непряевой заключается в том, что она может попытаться погнаться за победой в гонке в гору. Из-за этого она может потерять всё. Но ей необязательно побеждать в этой гонке. Надеюсь, русские тренеры заставят её это осознать», — приводит слова Нортуга Expressen.

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