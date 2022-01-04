Семья Клебо договорилась о поставке в Пекин бабушкиного хлеба для Йоханнеса
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Семья трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо договорилась о поставке в Пекин, где с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры, бабушкиного хлеба для спортсмена. Об этом сообщает норвежское издание VG.
У Клебо аллергия, поэтому он всегда возит с собой хлеб. Выпечкой все эти годы занимается бабушка норвежского спортсмена по имени Милдрид. Запекать хлеб необходимо в большом количестве. Йоханнес уже более месяца не был дома.
«Конечно, это было не так просто. Но это просто необходимо организовать. Хлеб важен для его здоровья. Это хороший рецепт», — сказал Коре Хёсфлот, дедушка Йоханнеса Клебо.
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