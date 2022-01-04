Вероника Степанова: вот так нужно встречать день рождения. И никак иначе

Лыжница сборной России Вероника Степанова показала, как, по её мнению, нужно встречать день рождения. Сегодня, 4 января, Степанова отмечает 21-летие.
По мнению спортсменки, день рождения нужно встречать на лыжах.
«Вот так надо встречать день рождения. И никак иначе», — сказала она в видео, выложенном в её «инстаграме».
«Сегодня мне 21. ДР, сколько себя помню, — на лыжне. «… И никак иначе». A.K.A. Happy Birthday to me», — подписала она видео.
Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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