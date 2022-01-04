«Тур де Ски», 4 января, мужчины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»

Сегодня, 4 января, состоится финальная гонка многодневки «Тур де Ски». В мужском зачёте первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, который на 2 минуты опережает россиянина Александра Большунова. Третьим идёт финн Ийво Нисканен (2 минуты 49 секунд).

Участников ожидает масс-старт коньковым ходом на 10 км (подъём в гору). Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало гонки — в 17:25 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.

2. Александр Большунов (Россия) +2.00.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.

5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.

7. Денис Спицов (Россия) +3.54.

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) +4.36.

9. Калле Халфварссон (Швеция) +4.40.

10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.