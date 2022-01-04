«Тур де Ски», 4 января, мужчины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»

Сегодня, 4 января, состоится финальная гонка многодневки «Тур де Ски». В мужском зачёте первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, который на 2 минуты опережает россиянина Александра Большунова. Третьим идёт финн Ийво Нисканен (2 минуты 49 секунд).
Участников ожидает масс-старт коньковым ходом на 10 км (подъём в гору). Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало гонки — в 17:25 мск.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.
6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.
7. Денис Спицов (Россия) +3.54.
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) +4.36.
9. Калле Халфварссон (Швеция) +4.40.
10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 4 января 2022
-
17:16
-
17:05
-
16:50
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:18
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:16