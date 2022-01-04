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«Тур де Ски», 4 января, мужчины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»

«Тур де Ски», 4 января, мужчины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»
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Сегодня, 4 января, состоится финальная гонка многодневки «Тур де Ски». В мужском зачёте первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, который на 2 минуты опережает россиянина Александра Большунова. Третьим идёт финн Ийво Нисканен (2 минуты 49 секунд).

Участников ожидает масс-старт коньковым ходом на 10 км (подъём в гору). Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало гонки — в 17:25 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.
6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.
7. Денис Спицов (Россия) +3.54.
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) +4.36.
9. Калле Халфварссон (Швеция) +4.40.
10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50.

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