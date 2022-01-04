Шведская лыжница упала на первых километрах финальной гонки «Тур де Ски»

Шведская лыжница Луизе Линдстрём упала на первых километрах финальной гонки (подъём в гору) «Тур де Ски». Перед решающим забегом спортсменка располагалась на 20-м месте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Положение перед последним этапом. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.

5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.

6. Джессика Диггинс (США) +1.42.

7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.

8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.

9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.

10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…

21. Лилия Васильева (Россия) +5.21…

36. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.43.

37. Екатерина Смирнова (Россия) +6.45…

40. Христина Мацокина (Россия) +7.41…

44. Яна Кирпиченко (Россия) +8.21.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.