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Шведская лыжница упала на первых километрах финальной гонки «Тур де Ски»

Шведская лыжница упала на первых километрах финальной гонки «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Луизе Линдстрём упала на первых километрах финальной гонки (подъём в гору) «Тур де Ски». Перед решающим забегом спортсменка располагалась на 20-м месте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Положение перед последним этапом. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) +1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…
21. Лилия Васильева (Россия) +5.21…
36. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.43.
37. Екатерина Смирнова (Россия) +6.45…
40. Христина Мацокина (Россия) +7.41…
44. Яна Кирпиченко (Россия) +8.21.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

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