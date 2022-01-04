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Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачёте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачёте на «Тур де Ски»
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Лыжница сборной России Наталья Непряева одержала победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». В последней гонке она заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Третьей стала норвежка Хейди Венг.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.

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