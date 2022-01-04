Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Х. Венг выиграла заключительную гонку на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая

Х. Венг выиграла заключительную гонку на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая
Комментарии

На «Тур де Ски» состоялась заключительная гонка среди женщин. Масс-старт на 10 км в Валь-ди-Фьемме (Италия) выиграла норвежка Хейди Венг. Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — француженка Дельфин Клодель.

Победительница преодолела дистанцию за 35 минут и 41 секунду. Андерссон отстала от норвежки на 7 секунд.

Россиянка Наталья Непряева заняла 4-е место. Тем не менее именно Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски» благодаря солидному гандикапу, который у неё был перед последней гонкой.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Валь-ди-Фьемме. Италия. Масс-старт. 10 км

1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2
2. Эбба Андерссон (Швеция) + 7,0
3. Дельфин Клодель (Франция) + 28,5
4. Наталья Непряева (Россия) + 32,3...
8. Татьяна Сорина (Россия) + 1:15,0
9. Анастасия Рыгалина (Россия) + 1:36,1…
15. Екатерина Смирнова (Россия) + 2:10,1…
37. Лилия Васильева (Россия) + 4:29,1…
41. Христина Мацокина (Россия) + 5:18,3

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2022, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
35:41.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+7.0
3
Дельфин Клодель
Франция
+28.5
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022