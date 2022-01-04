Х. Венг выиграла заключительную гонку на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая

На «Тур де Ски» состоялась заключительная гонка среди женщин. Масс-старт на 10 км в Валь-ди-Фьемме (Италия) выиграла норвежка Хейди Венг. Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — француженка Дельфин Клодель.

Победительница преодолела дистанцию за 35 минут и 41 секунду. Андерссон отстала от норвежки на 7 секунд.

Россиянка Наталья Непряева заняла 4-е место. Тем не менее именно Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски» благодаря солидному гандикапу, который у неё был перед последней гонкой.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Валь-ди-Фьемме. Италия. Масс-старт. 10 км

1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2

2. Эбба Андерссон (Швеция) + 7,0

3. Дельфин Клодель (Франция) + 28,5

4. Наталья Непряева (Россия) + 32,3...

8. Татьяна Сорина (Россия) + 1:15,0

9. Анастасия Рыгалина (Россия) + 1:36,1…

15. Екатерина Смирнова (Россия) + 2:10,1…

37. Лилия Васильева (Россия) + 4:29,1…

41. Христина Мацокина (Россия) + 5:18,3