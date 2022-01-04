«Историческое событие». Крянин — о победе Натальи Непряевой в «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в престижной многодневке «Тур де Ски». Непряева в заключительной гонке заняла четвёртое место, но этого хватило для общей победы. Она стала первой россиянкой в истории, выигравшей «Тур де Ски».
«Надо обязательно радоваться, потому что победа российской лыжницы в «Тур де Ски» — это значимое событие в истории. Наталья Непряева и все тренеры проделали огромную работу. Всё это реализовалось в победу благодаря всей команде и тренерскому составу, федерации. Это историческая победа, когда наша девчонка будет с таким почётным трофеем в руках», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 4 января 2022
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