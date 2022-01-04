Рыгалина: в принципе довольна, но можно было чуть-чуть вначале поберечь себя

Российская лыжница Анастасия Рыгалина подвела итог заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». Россиянка заняла 11-е место. Гонку выиграла норвежка Хейди Венг, второй стала Эбба Андерссон (Швеция), а тройку лучших замкнула Дельфин Клодель из Франции.
Победителем многодневки в итоге стала россиянка Наталья Непряева. Она завершила гонку на четвёртом месте, но этого оказалось достаточно для победы.
«Я, конечно, включилась и думала держаться в группе, понимала, что я могу обходить, обходить, но не знала, что будет дальше. Когда пошёл процесс, я понимала, что надо за кем-то терпеть, за кем-то идти вслед и терпеть. В принципе довольна, но можно было чуть-чуть вначале поберечь себя. Но это тоже опыт, согласна», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».
- 4 января 2022
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