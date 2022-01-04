Норвежский эксперт: то, что делает Непряева, впечатляет

Бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам, известный эксперт Оге Скинстад прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«То, что делает Непряева, впечатляет», — приводит слова эксперта норвежское издание Dagsavisen.

Напомним, Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

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