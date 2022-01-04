Бородавко: у Непряевой были проблемы с горлом, поэтому были мысли сойти

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски». Она стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски».



«Это действительно радостный день. Только очень сильный спортсмен может выиграть «Тур де Ски». Это не одна гонка, не короткий спринт, а тяжёлое испытание. Мы видели как абсолютно всем спортсменам было тяжело, и Наталья с честью выдержала, правильно разложила силы и сумела победить.



Наталью, конечно, можно похвалить сейчас. За что же ещё хвалить, как не за победы? Она молодец, справилась со всем, провела ряд хороших гонок и в тактическом, и в техническом плане. Это говорит о том, что она постепенно набирает форму, хотя до начала «Тур де Ски» было состояние пограничное, непонятное.



У Натальи перед стартом была небольшая проблема с горлом, поэтому были мысли сойти, чтобы не заболеть, не усугубить состояние. К счастью, пришлось соревноваться при плюсовой температуре, болезнь не прогрессировала, и Наталья осталась в борьбе.



Перед гонкой я ничего не говорил. У спортсмена в голове уже есть свой план, а я по ходу гонки подсказывал, как облегчить ей ход в подъём в техническом плане. Но она и так всё знает, она выполнила свой план, удерживала свой темп и контролировала впереди идущих», — сказал Бородавко после награждения.

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