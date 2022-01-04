Губерниев: на «Тур де Ски» Непряева взлетела как Терешкова. Она пишет историю

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Наташа пишет историю! Эта победа посильнее «Фауста» Гёте для российских лыж. Непряева взлетела первой, прямо как Терешкова в своё время. Непряева — большая труженица и молодец. Я за неё просто счастлив!

Это выдающаяся победа. Однако при всём величии Наташи на данный момент главная победа должна быть в другом месте. Очень надеюсь, что эта победа будет на Олимпиаде в феврале. Для того чтобы по-настоящему стать великой, нужно взять олимпийское золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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